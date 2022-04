Fila completa il programma di acquisto azioni proprie

FILA

FILA

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 24 marzo e il 6 aprile 2022, complessivamente(rappresentative dello 0,4701% del capitale sociale), al prezzo medio unitario di 9,68 euro per azione, per uncomplessivo diTali operazioni sono state effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avente ad oggetto l’acquisto di massime 240.000 azioni ordinarie Fila rappresentative dello 0,4701% del capitale sociale, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2022, e a valere sull’autorizzazione approvata dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2021.A seguito delle operazioni effettuate tra il 24 marzo e il 6 aprile 2022, la Società hae, pertanto, quest'ultimoIntanto, sul listino milanese, migliora l'andamento di, che si attesta a 9,36 euro, con un aumento dello 0,32%.