Innovazione, al via la seconda edizione di 'Terna Ideas'

(Teleborsa) - Terna ha lanciato la, il programma di corporate entrepreneurship ideato per promuovere la cultura dell'innovazione aziendale e ricercare soluzioni tecnologiche per rafforzare il proprio ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. Una delle principali novità del 2022 – spiega Terna in una nota – è lache acquista maggiore centralità diventando uno dei criteri chiave e trasversale, sia nella proposizione che nella valutazione delle idee.Nel dettaglioincentrate sulla ricerca di idee riguardanti: l'evoluzione dell'offerta formativa e delle modalità di lavoro; l'incremento dell'efficienza nella gestione della rete elettrica attraverso strumenti digitali e la valorizzazione dei dati; soluzioni che consolidino l'impegno aziendale in azioni di economia circolare. Terna sosterrà letrasformandole inin grado di creare valore per l'azienda e non solo."Terna Ideas – evidenzia la nota – mette al centro le persone del Gruppo dando ai lavoratori la possibilità di esprimersi come imprenditori, incoraggiando il loro potenziale e valorizzandone creatività e competenze. Questo rientra nella strategia di Terna che, per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità attraverso l'innovazione, ha scelto di adottare l'approccio dell'Open Innovation: aperto alle realtà dell'ecosistema esterno dell'innovazione – come ad esempio startup, università e centri di ricerca – e rivolto alle proprie persone, attraverso il loro coinvolgimento attivo e partecipativo. In merito a quest'ultimo aspetto, infatti, 'Terna Ideas' prevede un percorso formativo su concetti e strumenti chiave dell'innovazione, aperto a tutta la popolazione aziendale".Per rispondere alla crescente complessità del sistema elettrico, caratterizzato sempre più dalle fonti rinnovabili, nell'aggiornamento dell'azienda guidata daha previsto circa– dei 10 miliardi complessivi – dedicati all'innovazione e alla digitalizzazione. In particolare, Terna si concentrerà sulle soluzioni più tecnologiche per il controllo da remoto delle stazioni elettriche e delle infrastrutture di trasmissione, grazie all'utilizzo di sensori, sistemi di monitoraggio e diagnostica, anche predittiva, realtà virtuale e intelligenza artificiale, per migliorare la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza delle reti elettriche, a beneficio anche dei territori.La prima edizione, nel 2021, ha coinvolto l'intera popolazione aziendale, con la partecipazione di 400 persone, la pubblicazione di 143 idee e l'avvio di un percorso di sviluppo progettuale per le 3 iniziative vincitrici. Lo scorso anno, "Terna Ideas" si è anche aggiudicato ilun riconoscimento della grande propensione all'innovazione delle imprese italiane assegnato alle realtà che più di altre hanno fornito un apporto innovativo concreto alla propria azienda.