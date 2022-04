Italian Wine Brands conclude il programma di acquisto di azioni proprie

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha reso noto che si èavviato il 3 dicembre 2021, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2021, al servizio del piano di incentivazione della Società denominato "Piano di incentivazione 2020-2022 di IWB S.p.A.".Nel contesto di tale Programma, tra il 5 gennaio e il 3 marzo 2022 sono statecomplessivamente, per un prezzo medio di 39,50 euro per azione ed uncomplessivo di, in conformità e nei termini di quanto deliberato dalla richiamata Assemblea. Le operazioni sono state effettuate dall’intermediario incaricato ai sensi delle disposizioni legislative e Regolamentari.All'8 aprile, considerati gli acquisti di cui sopra e tenuto conto delle azioni già in portafoglio, la Società detiene in portafoglio complessive 42.284 azioni proprie pari allo 0,48% del relativo capitale sociale. Le società controllate da IWB non detengono azioni della controllante.A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,72%.