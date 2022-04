Pnrr, De Lise (commercialisti): bene richiesta commissari a Draghi di partecipare a tavoli

(Teleborsa) - "L'Unione giovani dottori commercialisti ha fatto sentire forte la sua voce da Udine, dove ha portato mille professionisti a Congresso. La richiesta di integrare con la rappresentanza dei commercialisti il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale istituito a supporto dell'attuazione del Pnrr, formulata dai commissari straordinari del Consiglio nazionale di categoria al presidente del Consiglio, Mario Draghi, è un segnale importante. E conferma la forza di un'associazione che vuole essere protagonista del cambiamento". Lo ha detto, nel corso del 59esimo Congresso Nazionale di categoria, "Il ruolo del dottore commercialista nella finanza d'impresa: vecchi e nuovi paradigmi", al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'evento è stato organizzato daconIl senatore, segretario Commissione Finanza e Tesoro e coordinatore della Consulta dei Parlamentari Commercialisti, ha affermato: "I commercialisti, catena di trasmissione tra istituzioni e imprese, possono dare un grande apporto al Pnrr. La mia idea per rilanciare il Paese è utilizzare la leva fiscale, riducendo le imposte agli imprenditori che vorranno spostarsi sulla frontiera dell'innovazione e della sostenibilità. Le aziende che guardano al lungo periodo, infatti, danno un plusvalore sociale che va sostenuto dallo Stato".Per, "il pacchetto finanziario legato al Pnrr non ha precedenti per importo e modalità. L'Italia è il beneficiario più grande, riceverà un pacchetto sostanzioso e le sue imprese avranno enormi possibilità di ripresa. Bisognerà però avere una chiara visione e pianificare gli obiettivi nel migliore dei modi".Alla seconda giornata del Congresso Nazionale hanno partecipato, tra gli altri, Francesco Puccio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec, Erika Cresti, presidente Iuya, Carlo De Luca, Matteo Balestra, Leonardo Nesa, Sara Pelucchi e Sebastiano Zanette dell'Ungdcec, Zeno D'Agostino, presidente Autorita` di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, Chiara Mio, professore Ordinario Universita` Ca` Foscari, e i candidati presidenti al Consiglio Nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio e Vincenzo Moretta.