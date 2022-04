EdiliziAcrobatica, Intesa Sanpaolo migliora giudizio e target price

Intesa Sanpaolo

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 20 euro) ilsu, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, migliorando anche ilsul titolo a "" da "Hold". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 , con risultati che gli analisti descrivono come superiori alle attese, ma anche sulla base degli aggiornamenti forniti negli scorsi mesi, come le oltre 650 nuove risorse umane previste nel 2022 e la crescita a doppia cifra nel primo trimestre Il primo trimestre ha mostrato "la resilienza del modello di business di EdiliziAcrobatica", si legge nella ricerca, anche se ilè stato abbassato dal 90% al 60%, "il che può essere visto comeper il nuovo contesto imprenditoriale"."Apprezziamo inoltre la volontà del management di rafforzare la presenza capillare del gruppo in Italia, ma anche in Francia e Spagna - aggiungono gli analisti -per entrare in nuovi paesi quest'anno. Per quanto riguarda i Bonus, vediamo una possibilità di estensione del Bonus Facciate dopo dicembre 2022 e anche se non lo fosse, EdiliziAcrobatica dovrebbe comunque disporre di unche può durare per più di 6 mesi insieme all'aumento delle attività legate al Superbonus del 110%".Intesa Sanpaolo si aspetta ora che la società chiuda il 2022 condi 124,8 milioni di euro, undi 26,3 milioni di euro e undi 14,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 137,7 milioni di euro, 28,5 milioni di euro e 15,4 milioni di euro.