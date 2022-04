In rosso Wall Street con inflazione e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue negativa la borsa di Wall Street la seduta di una settimana corta: i listini azionari resteranno chiusi per il Venerdì Santo. C'è attesa tra gli investitori per i dati sull'inflazione: i prezzi al consumo per marzo sono in programma domani, mentre mercoledì sarà la volta di quelli alla produzione. Nel frattempo prende il via la stagione delle trimestrali, con i conti delle banche.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,77%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.432 punti. Pessimo il(-1,64%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,43%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,31%),(-2,00%) e(-1,60%).Tra i(+1,10%),(+0,75%),(+0,73%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,42% dopo un downgrade.Sensibili perdite per, in calo del 3,40%.In apnea, che arretra del 2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,14%.Tra i(+3,11%),(+3,06%),(+2,41%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,59%.Scende, con un ribasso del 4,18%.Crolla, con una flessione del 3,86%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 10%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili).