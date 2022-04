LVMH, fatturato sale a 18 miliardi di euro nel 1° trimestre 2022

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha registrato unrispetto allo stesso periodo del 2021 (13,69 miliardi di euro). La crescita organica dei ricavi è stata del 23%, rispetto a un consensus di +18%. LVMH ha dichiarato di aver avuto "unin un contesto di continua interruzione della crisi sanitaria e segnato dai drammatici eventi in Ucraina".Il conglomerato - che controlla marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moet & Chandon e Bulgari - ha detto che tutti i segmenti di business hanno ottenuto una crescita dei ricavi a due cifre, ad eccezione di, che ha continuato a registrare. Anche gli Stati Uniti e l'Europa hanno ottenuto una crescita dei ricavi a doppia cifra. L'Asia ha continuato a crescere nel trimestre nonostante l'impatto dell'inasprimento delle restrizioni sanitarie in Cina a marzo.Il segmento Wines & Spirits ha registrato una crescita dell'8% a 1.638 milioni di euro,del 35% a 9.123 milioni di euro, Perfumes & Cosmetics del 23% a 1.905 milioni di euro,del 24% a 2.338 milioni di euro, Selective Retailing del 30% a 3.040 milioni di euro.