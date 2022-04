Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,01%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,12%. Su di giri il(+1,99%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,51%),(+1,59%) e(+1,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,79%),(+2,64%),(+2,37%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,59%),(+8,17%),(+7,80%) e(+7,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,85%.Tentenna, che cede l'1,32%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 173K unità; preced. 166K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 1,3%; preced. 1,1%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 3,7%).