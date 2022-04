Tokyo e i mercati cinesi si infiammano sull'onda degli acquisti

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre sono più contrastate le altre piazze asiatiche. Dal punto di vista macroeconomico, non sono stati diffusi dati significativi nella giornata odierna. Intanto, il Consiglio per la politica monetaria della ha deciso di aumentare il tasso base di 25 punti base, dall'1,25% all'1,50%, mentre l'ha annunciato il terzo inasprimento della politica monetaria negli ultimi sei mesi.Il sentiment del mercato azionario ha beneficiato anche dell'annuncio della Cina di unper sostenere un'economia colpita dalle nuove restrizioni per la pandemia. Anche alcuni mercati asiatici, tra cui Hong Kong, Singapore e l'Australia, sono chiusi per festa nella giornata di domani, così come i principali mercati europei e statunitensi.Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,28% sul; sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza dell'1,65%, e, che guadagna l'1,63%. In rialzo(+0,85%); consolida i livelli della vigilia(-0,05%). In lieve ribasso(-0,41%); leggermente positivo(+0,66%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,19%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,24%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%).