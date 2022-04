Wall Street a due velocità. Focus su Twitter dopo OPA Musk

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta al titolo Twitter dopo Elon Musk ha messo sul piatto 43 miliardi di dollari per il social network. Una mossa vista dal mercato come propedeutica a una possibile operazione sull'intero capitale di Twitter. Il fondatore di Tesla era entrato nel capitale solo la scorsa settimana acquistando un primo 9% ed aveva rifiutato la possibilità di entrare nel CdA.Intanto gli operatori guardano alla. Dopo l'esordio con JPMorgan, sotto le stime, tocca oggi a Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.Sul versante macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione , negli Stati Uniti, è aumentato più delle aspettative, mentre sul fronte dei consumi, le vendite al dettaglio sono cresciute meno del previsto.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,51%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.459 punti. Pressoché invariato il(+0,09%); guadagni frazionali per l'(+0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,75%),(+0,70%) e(+0,47%).del Dow Jones,(+2,43%),(+2,34%),(+1,66%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,81%.Tra i(+2,47%),(+2,24%),(+2,07%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,48%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 171K unità; preced. 167K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,6%).