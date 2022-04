Wall Street debole con trimestrali in chiaroscuro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Nike

Caterpillar

DOW

Coca Cola

Salesforce

Intel

Apple

Microsoft

Marriott International

Seagen

Fiserv

Dollar Tree

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Atlassian

Mercadolibre

Fastenal

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta al ribasso dopo che i sussidi di disoccupazione sono risultati superiori alle attese degli analisti mentre i consumi sono si sono rilevati deboli. Sul fronte societario, focus su Twitter dopo che Elon Musk, fondatore di Tesla, ha lanciato un'offerta non concordata di acquisizione dell'intero capitale del social network, a 54,20 dollari per azione, valorizzando complessivamente il gruppo 43 miliardi di dollari.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.566 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.412 punti. Pessimo il(-1,66%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-0,97%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-1,64%),(-1,39%) e(-1,26%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,74%),(+3,91%),(+2,00%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,53%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,91%.(+2,27%),(+1,57%),(+1,11%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,66%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,35%.In perdita, che scende del 4,55%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 171K unità; preced. 167K unità).