UniCredit, finanziamento da 20 milioni a Renco

(Teleborsa) -ha erogato un finanziamento daalla- società operativa delfondato nel 1979 dalla famiglia Gasparini - che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) Contractor nei settori dell’energia e delle costruzioni civili; e offre assistenza tecnica e servizi di Operation & Maintenance nel settore Gas.- si legge nella nota -generato dai cantieri seguiti dall’azienda marchigiana e relativi alla ristrutturazione di grandi condomini italiani che beneficiano del Superbonus 110%, cioè dei crediti fiscali previsti dal Decreto Rilancio del maggio 2020 per la realizzazione di interventi di riqualificazione antisismica ed efficientamento energetico degli immobili.L’operazione di finanziamento, curata dai team UniCredit Corporate Lending Centro Nord e Corporate Marche, è assistita da una"Siamo orgogliosi di sostenere Renco Spa, storica azienda marchigiana leader internazionale in impiantistica industriale e infrastrutture. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel supportare lo sviluppo di un business sempre più orientato al perseguimento di obiettivi Green", dichiaraRegional Manager Centro Nord UniCredit. Contribuiamo, infatti, a soddisfare una reale esigenza del territorio, legata alla riqualificazione energetica dei grandi condomini grazie al Superbonus 110%.el patrimonio immobiliare italiano".