Mondo TV in rialzo con contratto RAI

Mondo TV

FTSE Italia Star

player europeo nella produzione e distribuzione di animazione

(Teleborsa) - Ottima performance per il titolo, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,98%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, arrivata prima dell'avvio del mercato, cheha sottoscritto la vendita alla RAI di una serie fiction destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà "un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,021 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,073. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,125.