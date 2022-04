Borse europee in ordine sparso. Parigi in rialzo con elezioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -all'indomani del confronto televisivo tra i, con il presidente in carica dato in vantaggio. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle trimestrali societarie e sul tema delle delle mosseIl vicepresidenteprevede la fine degli acquisti sul mercato a luglio e successivamente l'avvio della stretta sui tassi.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,085. Perde terreno l', che scambia a 1.939,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,93%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,46%), raggiunge 103,7 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,98%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,36%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,29% sul, mentre, al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.163 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,22 miliardi di euro, dai 2,27 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'11,80%.Effervescente, con un progresso del 2,63%.In luce, con un ampio progresso dell'1,52%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,01%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,31%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.del FTSE MidCap,(+5,01%),(+4,98%),(+4,72%) e(+4,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,09%.Scende, con un ribasso del 3,02%.Crolla, con una flessione del 2,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,04%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,5%; preced. 5,9%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,5%; preced. 0,9%)14:30: PhillyFed (atteso 21 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 186K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -20 punti; preced. -18,7 punti).