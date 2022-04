Borse UE in rialzo. Piazza Affari più incerta

Nestlé

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. In mattinata, l'Eurostat ha rivisto leggermente al ribassonel mese di marzo 2022. Si allarga la schiera dei membri del board BCE che ritengono plausibile un rialzo dei tassi a luglio. Dopo il belga Pierre Wunsch e il lettone Martins Kazaks, oggi è stata la volta dello spagnolo, che è vicepresidente della BCE, il quale ha affermato che è "teoricamente possibile" un aumento dei tassi di interesse a luglio.Gli investitori continuano a guardare alla, con la Russia che ora si concentra sull'invasione della regione del Donbas nell'est del paese, in una campagna che potrebbe durare molti mesi. Intanto, i ministri delle finanze del G7 hanno annunciato piani per fornire ulteriore sostegno all'Ucraina.Lecontinuano a fornire aggiornamenti sull'andamento dei primi mesi dell'anno.ha registrato vendite superiori alle attese nel primo trimestre del 2022, anche grazie all'aumento dei prezzi.ha comunicato un balzo degli ordini del 21% nello stesso periodo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Perde terreno l', che scambia a 1.939,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,93%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 103,1 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,69% a quota +162 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,51%.su di giri(+1,54%), andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,19%, e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,81%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,25% a 24.941 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.259 punti.In denaro il(+1,2%); come pure, buona la prestazione del(+1,08%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 10,47%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,87%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,21%.Decolla, con un importante progresso del 2,13%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Tra i(+6,51%),(+6,11%),(+5,33%) e(+4,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.scende dell'1,25%.Calo deciso per, che segna un -1%.Tra ledi maggior peso:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,5%; preced. 5,9%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,5%; preced. 0,9%)14:30: PhillyFed (atteso 21 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 185K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -20 punti; preced. -18,7 punti).