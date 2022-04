Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Nestlé

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. L'Eurostat ha rivisto leggermente al ribassonel mese di marzo 2022. Gli investitori continuano a guardare alla, con la Russia che ora si concentra sull'invasione della regione del Donbas nell'est del paese, in una campagna che potrebbe durare molti mesi. Intanto, i ministri delle finanze del G7 hanno annunciato piani per fornire ulteriore sostegno all'Ucraina.Lecontinuano a fornire aggiornamenti sull'andamento dei primi mesi dell'anno.ha registrato vendite superiori alle attese nel primo trimestre del 2022, anche grazie all'aumento dei prezzi.ha comunicato un balzo degli ordini del 21% nello stesso periodo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,67%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,01%.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,98%, tentenna, che cede lo 0,24%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.843 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 27.156 punti, sui livelli della vigilia.Buona la prestazione del(+0,93%); come pure, in rialzo il(+0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 10,56%.Brilla, con un forte incremento (+2,69%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,64%.In luce, con un ampio progresso dell'1,63%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,41%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,40%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Tra i(+4,93%),(+4,17%),(+3,39%) e(+3,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.scende dell'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.Tra ledi maggior peso:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,5%; preced. 5,9%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,5%; preced. 0,9%)14:30: PhillyFed (atteso 21 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 185K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -20 punti; preced. -18,7 punti).