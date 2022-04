Fondo sovrano norvegese perde 71 miliardi di euro in 1° trimestre

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.100 miliardi di euro), ha reso il -4,9% nel primo trimestre del 2022. Il valore di mercato del fondo è diminuito di 683 miliardi di corone (circa 71 miliardi di euro) a 11.657 miliardi di corone nei primi tre mesi dell'anno. Il rendimento deglidel fondo è stato del -5,2%. Il ritorno sugli investimenti nelè stato del -4,8 per cento, mentre gli investimenti inhanno restituito il 4,1 per cento. Il rendimento del fondo è stato di 0,66 punti percentuali, ovvero 82 miliardi di corone, superiore al rendimento dell'indice di riferimento."Il primo trimestre è stato caratterizzato da, che hanno colpito anche i mercati. Il, ma positivo per gli immobili non quotati", afferma il vice CEO di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.Lasi è rafforzata rispetto a diverse valute principali nel corso del trimestre. I movimenti valutari hanno contribuito a una diminuzione del valore del fondo di 171 miliardi di corone. Nel primo trimestre, l'afflusso nel fondo è stato di 141 miliardi di corone. Il fondo aveva undi 11.657 miliardi di corone al 31 marzo 2022. Il 70,9% del fondo era investito in azioni, il 26,3% in reddito fisso, il 2,7% in immobili non quotati e lo 0,1% in infrastrutture di energia rinnovabile non quotate.