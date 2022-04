Alla deriva la Borsa americana su imminente rialzo tassi

S&P-500

(Teleborsa) -, che affonda con una discesa dell'1,74%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 4.312 punti. Depresso il(-1,79%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-1,78%). A pesare, oltre a diverse trimestrali deludenti e al rialzo dei rendimenti delle obbligazioni, sono idi funzionari delle banche centrali. Il presidente della Federal Reserveha detto ieri che un aumento di 50 punti base dei tassi di interesse "sarà sul tavolo" nel prossimo meeting di politica monetaria in programma il 3 e 4 maggio."È difficile non soffermarsi sui commenti di Bullard della FED che suggeriscono che un rialzo dei tassi di 75 punti base non sarebbe fuori discussione a maggio - ha commentato Sebastien Galy, Senior Macro Strategist di Nordea Asset Management - Per svariate ragioni, laa Wall Street ma, cosa molto più importante, nell'economia reale. Deve ancora riuscirci, ma probabilmente si imporrà anticipando l'inasprimento come Jerome Powell ha suggerito giovedì, quando ha confermato che 50 pb sono in programma per la riunione di maggio".Intanto continuano ledelle grandi aziende., colosso del settore dei prodotti in carta, ha registrato una trimestrale sopra le attese in un contesto descritto come "volatile e inflazionistico"., attiva nei servizi finanziari e di viaggio, ha visto le sue performance finanziarie trainate dalla spesa per viaggi e intrattenimento., fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni, ha detto di aspettarsi i risultati finanziari 2022 nella parte bassa della guidance precedentemente fornita.In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,17%),(-3,06%) e(-2,92%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -6,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,35%.Scende, con un ribasso del 2,75%.Tra i(+2,77%),(+2,31%),(+2,17%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,22%.Crolla, con una flessione del 5,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,96%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (atteso 57 punti; preced. 57,7 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -2,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%).