Borse europee in calo su segnali hawkish banche centrali

(Teleborsa) -, che scontano i segnali di una possibiledella FED contro l'inflazione e di una normalizzazione della politica monetaria anche nell'Eurozona. C'è una "forte probabilità" di un rialzo dei tassi da parte della BCE nel 2022, e della chiusura degli acquisti netti di bond agli inizi del terzo trimestre, ha detto oggi in un'intervista la presidente dell'Eurotower Christine Lagarde."Una- ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - I giorni degli acquisti di asset sembrano essere contati, e anche se abbiamo visto commenti su un meccanismo di backstop per sostenere gli spread, riteniamo che siamo ancora lontani dal consenso su una tale iniziativa. La storia europea suggerisce che tali progressi politici arrivano solo sulla scia di una crisi e dubitiamo che ci sia molto incentivo a sostenere i BTP a 10 anni a meno che lo spread con i Bund sia ben al di sopra dei 200 punti base".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.931,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 102 dollari per barile, in netto calo dell'1,72%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,61%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,48%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%, e in perdita, che scende dell'1,99%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che mostra una discesa del 2,12%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 27.114 punti, sui livelli della vigilia.Variazioni negative per il(-1,25%); sulla stessa linea, pesante il(-1,89%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,13 miliardi di euro, in ribasso (-4,04%), rispetto ai precedenti 2,22 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.In questaper la Borsa di Milano,è l'unica positiva sul FTSE MIB, mostrando un +0,47% in chiusura.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -7,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,37 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,82%.Sensibili perdite per, in calo del 3,43%.Tra i(+1,92%),(+1,46%),(+1,42%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,50%.In apnea, che arretra del 5,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,57%.