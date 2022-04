Enel, nella centrale di Montalto di Castro un museo dell'energia

Enel





(Teleborsa) - Undedicato alla transizione energetica all'interno della: il, Centro di Cultura e Conoscenza della Transizione Energetica, è stato presentato oggi dal Direttore Enel Italiae dal sindacoalla presenza di, Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,, Direttore Generale Musei, Ministero della Cultura e, Architetto e Co fondatrice, Studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel.Il progetto punta alla rigenerazione dell'area del sito - originariamente destinata ad una centrale nucleare mai entrata in esercizio - attraverso la creazione di un vero e proprio distretto dell'innovazione, nel quale la narrazione del passato si intreccia con attività orientate al futuro. La creazione di uno spazio museale visitabile oltre che spazi funzionali dedicati ad attività di formazione, rappresenta una straordinaria opportunità che. All'interno del TECCC, prenderà vita il Museo della transizione energetica, coprendo una superficie complessiva di oltre 5.000 mq. A questo, si aggiungono circa 15.000 mq di spazi espositivi all'interno di due strutture esistenti (dedicati ad installazioni d'arte sul tema dell'energia, sale di esposizione divulgativa riguardanti il tema della transizione energetica) e una sala per eventi collegata ad una terrazza panoramica."Il progetto prevede anche un percorso di visita sopraelevato - spiega l', co-fondatrice di ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel - che circonda l'area e immergerà il visitatore in un paesaggio che ben restituisce la complessità del sito, con l'obiettivo di valorizzare e rendere accessibili manufatti dallo straordinario valore storico e architettonico"."Poter raccontare passato e futuro dell'energia è particolarmente importante in un momento storico come questo, in cui la transizione energetica sta cambiando radicalmente l'intero settore, dalla produzione al trasporto fino al consumo, spingendo verso un modello più sostenibile", commenta. "Farlo all'interno della centrale di Montalto di Castro ha un valore anche simbolico e arricchisce ulteriormente il programma di valorizzazione del sito, che sarà il più grande dei nostri poli energetici integrati e multifunzionali in Italia. Grazie a uno spazio innovativo e aperto potremo coinvolgere anche i più giovani"."L'attività di un'amministrazione comunale è più efficace se al centro della sua azione politica pone lo sviluppo culturale", commenta il sindaco. "Il progetto che oggi Enel presenta e che noi, ma mi sento di dire anche le future amministrazioni, sosteniamo, va esattamente in questa direzione. Recuperare uno spazio in disuso, di rilevanza storica per la narrazione energetica del paese per raccontare la transizione energetica creando un polo museale e di conoscenza mai realizzato prima"."Il progetto energetico integrato che nasce a Montalto di Castro è un'importante occasione di sviluppo e di crescita non solo per il Lazio, ma per tutta l'Italia - dichiara il. - Ambiente e territorio cresceranno in sinergia fra loro, coniugando transizione energetica e sostenibilità andando a creare le basi programmatiche per un progresso non solo energetico, ma anche occupazionale e di sistema"."Il progetto per la realizzazione di un polo energetico e culturale integrato nell'area della centrale nucleare di Montalto di Castro è un'ottima notizia - commenta, Direttore Generale Musei, Ministero della Cultura. - Si restituisce finalmente dignità ad un pezzo di territorio di grande valore paesaggistico e storico: ci troviamo nel territorio di influenza di una delle maggiori città dell'Etruria, la città di Vulci, localizzata, con le sue sterminate necropoli, tra i comuni di Canino e, appunto, Montalto di Castro. Si tratta di un'ottima notizia anche perché conferma ancora una volta che fare imprenditoria e creare valore culturale non sono concetti antitetici, tutt'altro, possono convivere nella comune vocazione di apportare benefici alle comunità di riferimento. Diamo dunque il benvenuto al nuovo Museo della Transizione Energetica all'interno del variegato e vivace mondo dei luoghi della cultura italiani, con l'auspicio di poterlo presto accogliere nel nostro Sistema Museale Nazionale".Laa partire dalle necessità del sistema elettrico e dalle opportunità create dalla transizione energetica, piano che vedrà la realizzazione di un nuovo polo energetico integrato tra iniziative nel settore energetico, sviluppate da Enel, e nuove soluzioni imprenditoriali sviluppate da terzi. L'delper un nuovosecondo una strategia che pone come priorità la valorizzazione delle strutture esistenti e l'integrazione con nuovi impianti di produzione rinnovabile e sistemi di accumulo, combinati con nuovi progetti imprenditoriali in ambiti differenti.Nel sito sono in corso le demolizioni dei gruppi ad olio già dismessi. Enel ha avviato l'su una superficie di circa 20 ettari, per una potenza di circa 10 MW. Altre aree in fase di sviluppo (6 ettari) saranno destinate a ospitare sistemi di accumulo di energia per circa 245 MW, fornendo così un ulteriore contributo all'utilizzo delle energie rinnovabili e alla stabilità del sistema elettrico: anche in questo caso sono già in corso gli iter autorizzativi. In linea con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e per favorire l'uscita dell'Italia dal carbone, all'interno della Alessandro Volta resteranno attivi impianti turbogas rinnovati e resi più efficienti. Il nuovo sviluppo del sito è aperto anche a progettualità esterne: un'area non più utilizzata per produrre energia è stata affittata ad un'impresa del viterbese che avvierà una propria produzione di tracker solari generando occupazione e valore a livello locale. Sono in fase di studio ulteriori soluzioni, attualmente oggetto di dialogo con le istituzioni, che permetteranno di valorizzare asset e strutture esistenti garantendo ricadute positive per il territorio; tra queste, un innovativo progetto di serra idroponica, per il quale sono in corso analisi di fattibilità tecnico economiche e che potrà beneficiare delle aree e di parte delle strutture esistenti.