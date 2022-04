Farmacosmo, ricavi in crescita del 20% in Q1. Via a buyback

Farmacosmo

MIT SIM

(Teleborsa) -, società quotata da marzo 2022 su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha registratopari a 17,7 milioni di euro nel primo trimestre 2022, in crescita del 20% rispetto al primo trimestre del 2021. Aumenta ilsul portale farmacosmo.it, superando le 3,1 milioni di unità nel trimestre e cresce in modo significativo il numero di ordini, attestandosi a circa 115 mila, +32% rispetto al primo trimestre 2021. Aumenta anche il, passando al 3,43% del Q1 2022 (2,69% nel Q1 2021), grazie al posizionamento competitivo, alla strategia di marketing e alla customer journey. Cresce il valore del(AOV), che si attesta a oltre 96 euro."I dati del primo trimestre confermano il percorso virtuoso che la società ha sperimentato negli ultimi anni - ha commentato l'- Il dato relativo al conversion rate (3,43%, +28% YoY) testimonia l'efficacia della nostra strategia. Questo elemento, letto congiuntamente ad un ulteriore incremento del carrello medio (96 euro) rappresenta un'eccellenza nel settore di riferimento. Grazie all'IPO la società potrà accelerare il proprio piano di sviluppo attraverso una".Il CdA ha deliberato l'avvio del, in esecuzione di quanto deliberato in proposito dall'assemblea della società dello scorso 2 marzo 2022. La durata del programma è compresa tra il 2 maggio 2022 e il 2 settembre 2023. Gli acquisti avranno ad oggetto azioni ordinarie di Farmacosmo, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di 450.000 euro. Ad oggi, la società non detiene alcuna azione propria in portafoglio. Il programma sarà coordinato da