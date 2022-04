Sogefi, ricavi in crescita in Q1. Aumento costi incide su margini

Sogefi

CIR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha registratopari a 381,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, in crescita dell'8% rispetto al primo trimestre 2021. Idi produzione sono rimasti sostanzialmente stabili (rispetto ad un mercato al -4,5%) e isono stati adeguati per tener conto degli incrementi dei costi delle materie prime, in particolare degli acciai, registrati nel corso degli ultimi 12 mesi. Il fatturato è cresciuto in tutte le aree geografiche: +4,1% in Europa, +13,5% in Nord America, +31,9% in Sud America e +7,6% in Asia.L'è ammontato a 50 milioni di euro, rispetto a 54,2 milioni di euro nel primo trimestre 2021. L'è stato al 13,1% del fatturato, inferiore rispetto al primo trimestre 2021 (15,4%) a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Ilè stato positivo per 10,7 milioni di euro (11,8 milioni nel primo trimestre 2021). Il Free Cash Flow è stato positivo per 43,7 milioni di euro, rispetto a 32,4 milioni nel primo trimestre 2021. L'ante IFRS 16 al 31 marzo 2022 era pari a 213,4 milioni di euro, in riduzione rispetto a fine 2021 (258,2 milioni) e rispetto al 31 marzo 2021 (261,1 milioni).Per quanto riguarda gli impatti del, Sogefi afferma di avere una "presenza diretta molto contenuta nei paesi convolti": nel 2021 i ricavi realizzati nei suddetti paesi hanno rappresentato lo 0,7% del totale dei ricavi. Le vendite verso Russia, Ucraina e Bielorussia sono state interrotte a partire da marzo. Come conseguenza, nel primo trimestre 2022, Sogefi ha registratodetenute in Russia per 1,1 milioni di euro. Ad eccezione di tali svalutazioni, l'impatto sui ricavi e sui margini della crisi è stato "non significativo".Assumendo che non ci siano ulteriori fattori di grave deterioramento dello scenario macro-economico e produttivo (significativi inasprimenti delle sanzioni verso la Russia, estensione del conflitto al di fuori dell'Ucraina, shortage e aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime rispetto agli attuali tali da compromettere la sostenibilità della supply chain), Sogefi conferma il proprio obiettivo di conseguire per l'un risultato operativo, escludendo gli oneri non ricorrenti, sostanzialmente