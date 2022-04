Andamento depresso per Milano e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Saipem

Fineco

Moncler

MARR

Banca MPS

Salcef Group

Sanlorenzo

Ferragamo

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Lieve calo dell', che scende a quota 1,074. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,70%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,44%, scendendo fino a 97,54 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +174 punti base, con un forte incremento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,65%.seduta negativa per, che scende dell'1,55%, sensibili perdite per, in calo del 2,26%, e in apnea, che arretra del 2,21%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,69%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,66%, scendendo fino a 26.128 punti.Negativo il(-1,41%); sulla stessa linea, in forte calo il(-1,87%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,64%.Scende, con un ribasso del 3,52%.del FTSE MidCap,(+1,88%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,89%.Crolla, con una flessione del 4,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,59%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,36%.