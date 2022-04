Seduta difficile per Milano e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,60%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 98,38 dollari per barile, con un ribasso del 3,62%.Sale molto lo, raggiungendo +174 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,61%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%, tonfo di, che mostra una caduta dell'1,66%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,22%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilperde l'1,19%, continuando la seduta a 26.252 punti.Poco sotto la parità il(-0,68%); come pure, in discesa il(-0,97%).di Milano, troviamo(+1,26%),(+1,05%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,61%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,75%.del FTSE MidCap,(+1,68%),(+1,14%),(+0,79%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Scende, con un ribasso del 2,90%.Crolla, con una flessione del 2,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,53%.