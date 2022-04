Giglio.com, ricavi per 9,7 milioni di euro in 1° trimestre 2022

GIGLIO.COM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha chiuso il primo trimestre del 2022 conpari a 9,7 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha registrato quasi due terzi del proprio Gross Merchandise Value (il valore delle transazioni effettuate, non comprensive di IVA, al lordo dei resi) all'e segnala, in particolare, la crescita negli Stati Uniti (+78%), in Corea del Sud (+76%), UK (+81%) e Cina (+176%). Registrati 36.600nel trimestre (+36% YoY), oltre all'incremento dellanei tre mesi a 309 euro (+4%)."Nei numeri positivi di questo trimestre, in un contesto di mercato segnato da gravi fattori esogeni, emerge la solidità del nostro modello di business - ha commentato l'- Continuiamo a registrare, aderendo a tutti i principali pillar della nostra strategia: internazionalizzazione, crescita del catalogo e del Community Store, fidelizzazione del cliente e avanguardia tecnologica".