In rosso Wall Street. Focus su conti big tech

Alphabet

Microsoft

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

DOW

Chevron

3M

Microsoft

Visa

Walt Disney

Cadence Design Systems

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Docusign

Mercadolibre

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per l'aumento dei casi in Cina, per la crisi in Ucraina e per le prossime mosse della Federal Reserve. Sotto i riflettori anche i titoli tecnologici, dopo che Twitter ha accettato l'offerta di dollari di Elon Musk , da 44 miliardi. Attese anche le prime trimestrali delle big tech: si comincia, dopo la chiusura dei mercati, con quelle diSul fronte macro, gli ordini di beni durevoli hanno registrato un rialzo inferiore alle attese.Sulle prime rilevazioni, ilmostra una flessione dello 0,82%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.267 punti. In discesa il(-1,09%); con analoga direzione, negativo l'(-0,86%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,32%) e(+0,73%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,29%),(-1,18%) e(-0,93%).Tra i(+0,98%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.mette a segno un +5,03%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.Seduta negativa per, che scende del 2,91%.Sensibili perdite per, in calo del 2,58%.In apnea, che arretra del 2,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -1,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 108 punti; preced. 107,2 punti).