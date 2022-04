Iveco, ricavi in aumento. Sfida principale è supply chain

Iveco

(Teleborsa) -, leader nel settore automotive e attivo nei segmenti Commercial and Specialty Vehicles, ha registratopari a 3.048 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, in crescita dell'1,7%. Isono stati pari a 3.010 milioni di euro, in crescita dell'1,5%, principalmente per effetto di migliori prezzi e migliore mix. L'è stato pari a 42 milioni di euro (69 milioni di euro nel primo trimestre 2021), che esclude un impatto negativo post imposte pari a 51 milioni di euro in relazione alle attività in Russia e in Ucraina, principalmente per la svalutazione di alcuni elementi dell'attivo. Il risultato diluito per azione adjusted è stato pari a 0,15 euro (0,21 euro nel primo trimestre 2021)."Nel primo trimestre del nostro primo anno come società indipendente, sono lieto di annunciare una solida performance, principalmente dei veicoli commerciali leggeri e degli autobus, nonostante i continuie glidelle materie prime", ha commentato il"L'delle attività industriali è stato pari a 166 milioni di euro, in miglioramento di 137 milioni di euro rispetto al primo trimestre dello scorso anno, e ladisponibile rimane solida a 3,4 miliardi di euro - ha aggiunto - Nell'affrontare il secondo trimestre, per il quale prevediamo i maggiori impatti per l’intero anno derivanti dalla carenza di componenti, continueremo a mantenere un forte controllo sul capitale di funzionamento e sul flusso di cassa".La società ha fornito le: EBIT adjusted consolidato tra 350 milioni di euro e 370 milioni di euro; ricavi netti delle Attività Industriali da stabili a in aumento del 3% rispetto all'anno 2021; spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali inferiori al 6,5% dei ricavi netti; liquidità netta delle Attività Industriali leggermente in aumento rispetto al 31 dicembre 2021.La società afferma di aspettarsi che "lacontinui a rappresentare la, considerando sia gli aumenti del prezzo delle materie prime sia la disponibilità di componenti, con il secondo trimestre che sarà il trimestre più colpito".