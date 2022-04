Wall Street in rosso. Giù Twitter dopo il sì a Elon Musk

Twitter

(Teleborsa) - Peggiorano gli indici a stelle e strisce attorno al giro di boa, con le dinamiche che restano condizionate dalla guerra in Ucraina a cui si aggiunge il protrarsi del nuovo lockdown a Shanghai che fa temere rallentamenti in Cina e nuovi problemi sulle catene di approvvigionamento a livello mondiale.Sotto i riflettori del mercato restano i titoli tecnologici, dopo cheha accettato l'offerta di dollari di Elon Musk, da 44 miliardi. Attese inoltre le prime trimestrali delle big tech: si comincia, dopo la chiusura dei mercati, con quelle diTra gli indici statunitensi, forte calo del(-1,88%), che ha toccato 33.408 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 4.202 punti, in forte calo del 2,19%. Pesante il(-3,16%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-2,47%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,38%),(-2,89%) e(-2,84%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.In apnea, che arretra del 4,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,32%.Tra i(+1,89%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,04%.Scende, con un ribasso dell'8,59%.Crolla, con una flessione del 6,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,68%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -1,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -1,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 108 punti; preced. 107,6 punti).