A Wall Street si scatenano gli acquisti. Spiccano Microsoft e Visa

(Teleborsa) -nel corso della seduta, spinta dalle, anche se restano le preoccupazioni pertra l'Occidente e Mosca sull'invasione in Ucraina. È ottima la performance di(che ha previsto una crescita dei ricavi a due cifre per il prossimo anno fiscale, trainata dalla domanda di servizi di cloud computing), mentre soffre il titolo(con la società madre di Google che ha mancato le attese sui ricavi, in quanto la la guerra in Ucraina ha danneggiato le vendite di annunci pubblicitari su YouTube).Crolla, che ha registrato unadello scorso anno e ha segnalato costi più elevati e ritardi nello sviluppo di alcuni aerei, mentre volano, con il Wall Street Journal che ha riferito dell'per il produttore di giocattoli, e, che ha registrato un trimestre positivo, aiutato da un rimbalzo dellaA Wall Street, ilcontinua la giornata con undell'1,19%, a 33.634 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.232 punti. Sale il(+1,38%); come pure, positivo l'(+1,36%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,95%),(+2,45%) e(+1,79%). Il settore, con il suo -1,19%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+8,40%),(+6,94%),(+3,85%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.(+7,48%),(+7,29%),(+6,94%) e(+5,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,01%.Scende, con un ribasso del 2,11%.Crolla, con una flessione del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 184K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 6,9%).