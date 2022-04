AIPB, Andrea Ragaini nuovo presidente. Private banking conferma crescita

Banca Generali

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione AIPB - Associazione Italiana Private Banking ha affidato la presidenza per il prossimo triennio ad(Vice Direttore Generale Vicario dicon responsabilità su Wealth Management, Mercati e Prodotti).(docente di Strategia e Politica Aziendale e Management dell'Università Cattolica di Milano) è stato nominato Vicepresidente Vicario eè stata riconfermata in qualità di Segretario Generale di AIPB. L'organizzazione ha anche analizzato l'evoluzione dell'industria e le previsioni per il triennio 2022-2024, alla luce delle prospettive nel mutato scenario economico finanziario.I dati elaborati da AIPB registrano una. Il Private Banking nel 2021 ha registrato una crescita del 10,5%, doppia rispetto agli altri canali distributivi, e "ha assicurato una migliore performance dei portafogli della clientela attraverso un significativo sviluppo dei fondi e delle gestioni, aumentando gli investimenti diretti in capitali di rischio", si legge nel report. A fronte di una riduzione del peso dei titoli di Stato, le attività gestite dal Private Banking hanno registrato una crescita del peso degli strumenti assicurativi e un contenimento della liquidità su livelli fisiologici.Nello scenario impattata dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, AIPB stima unadel mercato servito dal Private Banking del 4%, con asset gestiti che vanno dai 1.030 miliardi di euro del 2021 ai 1.157 miliardi di euro stimati per fine 2024. "Una crescita che interessa, e in particolare il comparto assicurativo e dei fondi di investimento, e che assicura un ulteriore aumento della quota di mercato rispetto agli altri canali distributivi", viene sottolineato. L'effetto dei mercati finanziari sul valore dei portafogli è stimato al +5,1%, mentre l'attrazione di nuovi risparmi per investimenti al +7,3%.