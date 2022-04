Il Sole 24 ORE, eletto nuovo CdA. Garrone confermato presidente

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - L'assemblea de, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, hadi esercizio 2021 e presentato il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. È stato deliberato didella capogruppo pari a 21.021.083 euro. I soci hanno inoltre approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Non è passato ilsociale contro gli ex vertici (l'ex presidente Benito Benedini, l'ex AD Donatella Treu e l'ex direttore Roberto Napoletano). La società, benché l'assemblea degli azionisti abbia espresso voto favorevole per la maggioranza del capitale sociale, pari a circa il 70,1%, ha registrato il voto contrario di una minoranza del capitale sociale pari a circa il 6,2%, e, "pertanto, stante il disposto dell'art. 2393 6° comma cod. civ., non ha potuto transigere l'azione di responsabilità sociale".L'assemblea ha provveduto allache rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024. Sono stati nominati: Garrone Edoardo, Cartia d’Asero Mirja, D’Alessio Diamante Ortensia, Diquattro Veronica, Laudanna Chiara, Parzani Claudia, Resta Ferruccio, Ross Alexander John, Vaccarono Fabio, Tommasi Alessandro (tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Confindustria) e Marco Liera (tratto dalla Lista n. 3 presentata dall'azionista Giornalisti Associati S.r.l.).è stato confermato. Gli amministratori Mirja Cartia d’Asero, Diamante Ortensia D'Alessio, Veronica Diquattro, Chiara Laudanna, Claudia Parzani, Ferruccio Resta, Alexander John Ross, Fabio Vaccarono e Marco Liera hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Ilannuo lordo spettante per la carica di consigliere di amministrazione è stato fissato a 20.000 euro.