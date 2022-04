Sesa cresce nell'area DACH con l'acquisizione di Brainworks

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, haGmbH. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata ICOS Deutschland GmbH, costituita nel 2021 per avviare l'offerta del settore Value Added Distribution (VAD) nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera). Per Sesa si tratta della, dopo le quindici del 2021.Brainworks, fondata nel 1989 e con sede a Monaco, è focalizzata nell'offerta di soluzioni software, networking e security, con un customer set di 2.000nella regione DACH eper circa 10 milioni di euro nel 2022. L'operazione prevede ladi Brainworks in ICOS Deutschland GmbH, con un target di 20 milioni di euro di ricavi nell'esercizio al 30 aprile 2023. L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione in linea con quelli adottati dal gruppo Sesa (EV/EBITDA pari a 5x). Sesa punta a ricavi di circa 60 milioni di euro al 30 aprile 2023 all'interno dell'area DACH a livello consolidato."L'ingresso di Brainworks nel nostro gruppo costituisce la quarta operazione di M&A dall'inizio del 2022 e conferma la nostra strategia di sviluppo industriale, mirata ad ampliare risorse umane e competenze a supporto della domanda di digitalizzazione del segmento business - ha commentatodi Sesa - Raggiungiamo la soglia dei 4.200 dipendenti, di cui oltre 200 nella DACH region, ampliando l'offerta di soluzioni digitali nell'area strategica della security. Continueremo ad operare per accelerare il nostro percorso di crescita a lungo termine grazie admirate allo sviluppo di competenze".