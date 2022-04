Elica, primo trimestre record con ricavi a 144 milioni di euro

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso ilconpari a 144 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+5,7% organico), "grazie al positivo effetto price-mix e pur in presenza di un contesto di mercato impattato dall’incertezza legata al conflitto russo-ucraino e dalla disruption della supply chain". L'normalizzato è stato di 14,9 milioni di euro, in crescita del +4% rispetto al 1Q 2021 (EBITDA margin al 10,4%, sostanzialmente piatto). Ilnormalizzato è stato pari a 5,9 milioni di euro, rispetto a 5,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2021."Anche nel primo trimestre del 2022 ci siamo portati a casa un, a conferma della solidità del percorso intrapreso, con un'organizzazione nuova ma sempre più veloce e determinata: oggi più che mai questo è un risultato di squadra - ha commentato il- Nonostante uno scenario sempre più critico a livello di supply chain e costi di produzione, siamo stati in grado di mantenere il livello di profittabilità in linea con quello, già straordinario, dello scorso anno e di registrare un importante miglioramento rispetto all’ultimo trimestre del 2021".Il, che rappresenta il 78% del fatturato totale, ha registrato una crescita organica del 3,9% (-4,7% reported). Le vendite ahanno evidenziato una crescita organica del 17,5%, trainate in particolare dalla gamma Nikola Tesla che, anche grazie all'introduzione del Nicola Tesla Fit, ha raggiunto un'incidenza del 15% sui ricavi Cooking. Ihanno registrato una flessione organica del -10,4% (per impatti sulla supply chain e phase out pianificato su alcuni clienti). Il, che rappresenta il 22% del fatturato totale, ha registrato un nuovo record registrando il +16,4% di crescita organica (+65,1% reported, anche grazie al consolidamento E.M.C. e CPS)."Al momento, nonostante uno scenario geopolitico complesso e una crescita della pressione inflazionistica,sia in termini di fatturato che di margine operativo - ha aggiunto Cocci - Coglieremo l'occasione della partecipazione di Elica al Salone del Mobile per presentare novità assolute ad ampliamento della gamma Cooking, segmento in cui vogliamo rafforzare la nostra presenza anche attraverso operazioni di M&A".Lanormalizzata è apri a -31,0 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -13,5 milioni di euro) rispetto a -22,7 milioni al 31 dicembre 2021. Tale variazione, spiega Elica, è legata alla crescita del magazzino, per una gestione più efficace dell'evoluzione del footprint e delle criticità legate alla disponibilità di materie prime, oltre al pagamento della terza tranche per 5 milioni relativa all'acquisizione di EMC e CPS. Lanegli ultimi 12 mesi è stata di 20 milioni di euro.