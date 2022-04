Russia, Banca centrale taglia tassi di 300 punti base al 14%

(Teleborsa) - Laha deciso di ridurre ildi 300 punti base al. "Il contesto esterno per l'economia russa resta difficile e limita notevolmente l'attività economica", viene sottolineato in una nota, ma "con i rischi di prezzo e stabilità finanziaria non più in aumento, le condizioni hanno consentito la riduzione del tasso chiave". Mosca aveva drasticamente alzato il costo del denaro il 28 febbraio , portandolo da 9,5% a 20%. Il tasso era stato poi confermato il 18 marzo e ridotto al 17% l'8 aprile Andando avanti, la Banca di Russia afferma che terrà conto delle dinamiche inflazionistiche effettive e attese relative all'obiettivo e ai processi di trasformazione economica, nonché dei rischi posti dalle condizioni interne ed esterne e dalla reazione dei mercati finanziari. "Se la situazione si evolverà in linea con le previsioni di base, la Banca di Russia vede", viene sottolineato.Secondo le previsioni della Bank of Russia, data la posizione di politica monetaria,, scenderà al 5–7% nel 2023 e tornerà al 4% nel 2024. "La dinamica del tasso di cambio del rublo rimarrà un fattore significativo che modella il percorso dell'inflazione e delle aspettative di inflazione", afferma la banca centrale, evidenziando che "i movimenti dell'economia e dell'inflazione dipenderanno anche dalle future decisioni di politica fiscale".