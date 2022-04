Wall Street amplia ribasso e conferma bilancio aprile negativo

Amazon

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA che amplia il ribasso dell'avvio complici alcunecomeed. Il nervosismo tra gli investitori è dettato anche in vista del, atteso la prossima settimana, mentre sullo sfondo restano i timori per il trascinarsi dellaTra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con una pesante flessione dell'1,57%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 4.193 punti. In forte calo il(-2,7%); sulla stessa tendenza, pesante l'(-2,48%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,35%),(-2,32%) e(-2,03%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,68%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,05%.In perdita, che scende del 2,92%.(+16,50%),(+8,08%),(+5,93%) e(+5,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -13,14 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende dell'11,13%.Sensibili perdite per, in calo del 9,51%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)15:45: PMI Chicago (atteso 62 punti; preced. 62,9 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65,7 punti; preced. 59,4 punti).