Wall Street in ribasso. Inflazione al top dal 1982

Amazon

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

sanitario

utilities

Honeywell International

3M

Merck

Intel

Verizon Communication

Amgen

Johnson & Johnson

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Baidu

JD.com

NetEase

Verisign

Amazon

Atlassian

Intel

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street apre in ribasso l'ultima seduta del mese di aprile, preparandosi a chiudere un bilancio mensile in rosso. Gli investitori si muovono stretti tra, lae le conseguenze della. Nel frattempo prosegue lacon i conti diedche hanno deluso gli operatori.Sul fronte macroeconomico,: la misura preferita dalla, per calcolarla, ovvero il dato PCE (personal consumption expenditures, price index), è cresciuto a marzo registrando il dato più alto dal 1982. In aumento, più delle attese, il costo del lavoro , così come i redditi personali e le spese per consumi.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,37%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.251 punti. In discesa il(-1,06%); come pure, negativo l'(-0,96%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,69%),(-1,29%) e(-1,21%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,89%),(+0,70%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,59%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,99%),(+10,46%),(+8,43%) e(+7,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,24%.Lettera su, che registra un importante calo dell'11,11%.Scende, con un ribasso del 6,38%.Crolla, con una flessione del 5,59%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)15:45: PMI Chicago (atteso 62 punti; preced. 62,9 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65,7 punti; preced. 59,4 punti).