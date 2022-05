Debole il mercato americano. Sale attesa per la FED

Apple

(Teleborsa) - Dopo i crolli registrati nella giornata di venerdì,. Sale intanto l'attesa per ladel 3-4 maggio, con la FED che è pronta ad alzare i tassi per la seconda volta quest'anno. "Il vero focus del mercato è sul ritmo futuro - ha commentato il team strategie di credito globale di Algebris - I futures sui tassi ora prevedono 10 rialzi nel 2022 e più di 2 rialzi per riunione nei prossimi 3 incontri. Il dato dell'inflazione di marzo includeva molti elementi che indicavano un suo potenziale picco, tra cui il contributo negativo dell'energia e un marcato calo dei prezzi delle auto usate. In conclusione, la FED, ma non abbastanza marcato da sorprendere il mercato al rialzo".Tre ici sono(la Commissione europea ha affermato che la società ha abusato del suo dominio, limitando l'accesso alla tecnologia che è alla base del sistema di pagamento elettronico mobile Apple Pay),(il consiglio di amministrazione ha rifiutato un'offerta rafforzata diper perseguire la sua fusione pianificata con) eha rivelato di avere una partecipazione del 9,5% nella società, con Warren Buffett che ha fiducia nella fusione trae Activision Blizzard).Il listino USA continua la, con ilche lima lo 0,23%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.129 punti. Pressoché invariato il(-0,19%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,12%). Si distingue nel paniere S&P 500 il. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,05%.Al top tra i(+1,13%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.(+4,53%),(+2,18%),(+1,42%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,8 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 57,6 punti; preced. 57,1 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -0,5%)14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 455K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,2 Mld $).