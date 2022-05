Denaro a Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Tenaris

Leonardo

CNH Industrial

Recordati

Moncler

Amplifon

Pirelli

Zignago Vetro

Technogym

Antares Vision

Juventus

Ferragamo

Tod's

Ariston Holding

Intercos

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l'segna un incremento dello 0,74%, in vista della riunione della Federal Reserve, che inizia oggi per terminare domani con l'annuncio sui tassi di interesse.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,054. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.872,9 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 104,1 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,84%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+1,61%), che raggiunge i 24.242 punti, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 26.103 punti, in forte calo dell'1,55%.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,2 miliardi di euro, in rialzo del 4,49% rispetto ai precedenti 2,1 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,53 miliardi.di Milano, troviamo(+5,12%),(+4,56%),(+3,51%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,43%.In perdita, che scende del 2,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+5,13%),(+4,19%),(+3,79%) e(+3,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,78 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,7%; preced. 6,9%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 5%; preced. 1,1%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 36,3%; preced. 31,5%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,1%).