CNH Industrial, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie in essere, ha comunicato di aver, il 27 aprile 2022, complessivamenteal prezzo medio unitario al lordo delle commissioni di 12,9632 euro, per unal netto delle commissioni pari aAl 1° maggio, il leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi detiene 9.882.327 azioni proprie, al netto delle azioni proprie ordinarie già utilizzate per soddisfare gli obblighi derivanti da piani di incentivazione.Nel frattempo, a Milano,registra una flessione del 2,25% e si attesta a 13,71 euro.