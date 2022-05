Eurolistini in calo aspettano la Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che insieme ai listini azionari statunitensi, aspettano la decisione della Federal Reserve in materia di tassi di interesse. Le aspettative sono per un rialzo del costo del denaro di 50 punti base, ma gli analisti scommettono su 75Clima attendista anche sul mercato valutario: l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'è sostanzialmente stabile su 1.867,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,03%.Aumenta di poco lo, che si porta a +193 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,90%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, tentenna, che cede lo 0,44%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,44%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.168 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 26.413 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,09%),(+2,57%),(+1,35%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,72%.In perdita, che scende del 2,40%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,10%.del FTSE MidCap,(+7,22%),(+4,73%),(+3,55%) e(+2,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,91%.Tra i dati08:00: Bilancia commerciale (atteso 9,8 Mld Euro; preced. 11,1 Mld Euro)10:00: PMI servizi (atteso 57,7 punti; preced. 55,6 punti)10:00: PMI composito (atteso 55,8 punti; preced. 54,9 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. 5,2%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%).