Moncler, ricavi balzano a 590 milioni di euro in 1° trimestre 2022

Moncler

(Teleborsa) -, azienda di lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 589,9 milioni di euro, in crescita del 61% rispetto al primo trimestre del 2021 (+60% a cambi costanti, cFX) e del +58% cFX rispetto al primo trimestre 2019. In particolare, i ricavi delsono stati pari a 473,4 milioni, in crescita del 30% rispetto al primo trimestre del 2021 (+29% cFX) e del +27% cFX rispetto allo stesso periodo del 2019. Lacresce a doppia cifra nel trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante i lockdown nel mese di marzo, e raddoppia il fatturato rispetto al Q1 2019. In ulteriore accelerazionerispetto ai livelli pre-pandemia.I ricavi delsono stati pari a 116,5 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto agli 88,1 milioni nel primo trimestre del 2021, non consolidati nei risultati di Gruppo (+31% cFX), e del 67% rispetto al primo trimestre 2019."Il 2022 è iniziato con risultati importanti per il nostro gruppo - ha commentato l'- Nel trimestre i ricavi sono cresciuti del 60% rispetto allo scorso anno con un deciso contributo di entrambi i nostri marchi. Moncler, in particolare, ha registrato un'ottima performance anche rispetto ai livelli pre-pandemia cone DTC e USA in ulteriore accelerazione"."Ma, come spesso dico commentando il primo trimestre, l'anno è appena iniziato - ha aggiunto - Ed oggi questa frase sembra avere ancora più importanza dato il protrarsi dell'emergenza sanitaria in alcune parti del mondo e il conflitto in Ucraina. Ciononostante,. Abbiamo marchi con grandi potenzialità inespresse e territori ancora inesplorati; community da rafforzare e nuove da raggiungere; un'organizzazione flessibile, pronta ad accogliere le sfide e le opportunità del settore, e una visione forte e distintiva che sa sempre evolversi per continuare ad essere fonte di ispirazione".