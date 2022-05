Pioggia di vendite a Wall Street dopo rally post Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

Salesforce

Home Depot

Microsoft

Intel

Booking Holdings

Fortinet

Ebay

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Cognizant Technology Solutions

NetEase

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street il giorno dopo il rally guidato dalla Federal Reserve che ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base, escludendo un ritocco dello 0,75% a giugno. "Un aumento di 75 punti base non è qualcosa che il comitato sta attivamente prendendo in considerazione", ha affermato Powell nella consueta conferenza stampa post decisione. L'entusiasmo degli investitori viene a scemare tuttavia alla luce deie delle tensioni sulle ricadute dellache tornano a riaffacciarsi.Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono risultate peggiori delle attese, mentre si è registrato un crollo della produttività, nel primo trimestre, del 7,5%, il peggiore dal 1947.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una flessione dello 0,85%; interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.247 punti. In netto peggioramento il(-1,84%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,35%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,84%),(-1,74%) e(-1,73%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Sensibili perdite per, in calo dell'1,67%.(+7,82%) e(+4,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,65%.In apnea, che arretra del 6,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,88%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 21,39K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9,9%; preced. 1%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -5,4%; preced. 6,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 182K unità; preced. 181K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 380K unità; preced. 431K unità).