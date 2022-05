H-Farm, Paolo Bergamo entra in CdA

H-Farm

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha. Paolo Bergamo è CEO e Chairman di OverIT, azienda leader nell'industria del Field Service Management software, dove ha l'obiettivo di diventare uno dei primi player mondiali di Software as a Service (SaaS). Paolo è anche Senior Advisor di Bain Capital, una delle più importanti società di private equity al mondo."Sono molto contento dell'ingresso di Paolo nel nostro board - ha commentatodi H-Farm - È una persona di grandissimo spessore ed esperienza, ma ancora di più è appassionato e rigoroso nel realizzare prodotti e servizi fatti in modo perfetto. Inoltre, ha una grandissima voglia di aiutare i giovani a capire le grandi opportunità che il digitale può offrire loro. Sonoe ci aiuterà a disegnare dei prodotti moderni in grado di interpretare in modo nuovo le enormi esigenze del mercato".L'assemblea ha inoltre. Senior advisor di aziende e start-up in ambito ICT, digitale, innovazione e fintech, Lancellotti fa parte anche dei consigli di amministrazione di importanti aziende italiane tra cu l'INPS. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Senior Partner di McKinsey&Company, assistendo clienti di molteplici settori dei servizi nella trasformazione dei loro modelli operativi e di business su larga scala.