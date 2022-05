Pesante il comparto tecnologico a Milano (-1,43%), rosso per Reply

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

Wiit

Sesa

Eems

Esprinet

Eurotech

(Teleborsa) - Performance negativa per l', che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha aperto a 135.158,5, in discesa di 1.942,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 725, dopo aver avviato la seduta a 734.Nel, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,18%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita del 3,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.Tra ledi Piazza Affari, rosso per, che sta segnando un calo del 3,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,02%.