Prevalgono le vendite a Milano, in linea con gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. A pesare è il sell-off che sta interessando i mercati statunitensi negli ultimi due giorni, con gli odierni dati sulla crescita dei posti di lavoro in USA che potrebbero spingere la FED verso un intervento ancora più restrittivo. Intanto, la, con il differenziale tra i rendimenti decennali italiani e tedeschi salito sopra i 200 punti, ai massimi dal maggio 2020."I dati di tutta l'economia globale indicano un rallentamento dell'attività, mentre i redditi reali sono schiacciati dai prezzi più alti, le condizioni finanziarie iniziano a irrigidirsi e la Cina fatica ad attuare la sua politica zero-Covid - ha affermato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Tuttavia, i rendimenti dei Titoli di Stato rimangono molto più sensibili all'inflazione che alla crescita per il momento, nella convinzione che".L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,34%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,52%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,24%.Sulla parità lo, che rimane a quota +199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,14%.sensibili perdite per, in calo dell'1,64%, in apnea, che arretra dell'1,54%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,73%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,20%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilha perso l'1,20%, terminando la seduta a 25.637 punti.In netto peggioramento il(-1,56%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-2,49%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,15 miliardi di euro, in ribasso (-10,96%), rispetto ai precedenti 2,42 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,25%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,13%.In luce, con un ampio progresso dell'1,07%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,70%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,67%.Scende, con un ribasso del 4,22%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,08%.del FTSE MidCap,(+2,32%),(+2,23%),(+0,97%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,78%.Crolla, con una flessione del 5,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,16%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 5,05%.Tra lepiù importanti:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. 0,1%)08:45: Occupazione, trimestrale (preced. 0,4%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,7%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,6%)14:30: Variazione occupati (atteso 391K unità; preced. 428K unità).