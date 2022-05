A picco Wall Street con il sell-off che si intensifica

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Palantir

Tyson Foods

Coty

Rivian Automotive

Ford

JPMorgan

energia

informatica

beni di consumo secondari

Wal-Mart

Amgen

3M

Home Depot

Boeing

Chevron

Visa

Caterpillar

Ebay

Kraft Heinz

Amgen

Charter Communications

Mercadolibre

Seagen

Illumina

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,60%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 4.017 punti. In netto peggioramento il(-3,08%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,39%). Gli investitori sono preoccupati per lasenza portare l'economia in una recessione, nonostante i dati sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì, che hanno mostrato un mercato del lavoro forte. A ciò si aggiungono i timori per lee le ripercussioni che queste hanno sulle catene di approvvigionamento globali."Questo è, una dislocazione significativa e tutto questo è stimolato e guidato dalla politica della Federal Reserve - ha affermato Jeff Kilburg di Sanctuary Wealth - L'unico modo in cui vedo toccare il fondo a breve termine, ovvero l'unico modo in cui i mercati possono migliorare, è. Il Treasury a 10 anni deve tornare sotto il 3%".Continuano intanto le, anche se riguardano perlopiù società di medie dimensioni.ha comunicato una previsione dei ricavi deludente per il trimestre in corso, indicando un rallentamento della crescita delle vendite.ha aumentato le sue prospettive di vendita per l'intero anno dopo aver battuto le stime dei ricavi trimestrali, beneficiando dell'ha aumentato le sue prospettive di profitto per l'intero anno sullae prodotti per la cura della pelle.Affonda il titolo di, dopo che CNBC ha riferito chestadel produttore di veicoli elettrici al termine del, mentrestarebbe vendendo 12-13 milioni di azioni per conto di un altro azionista.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i(-7,27%),(-3,25%) e(-3,10%).del Dow Jones,(+1,97%),(+1,41%),(+1,26%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,09%.In perdita, che scende del 6,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,89 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,75%.Al top tra i, si posizionano(+2,30%),(+1,66%),(+1,41%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,19%.Sensibili perdite per, in calo del 12,67%.In apnea, che arretra del 10,54%.Tonfo di, che mostra una caduta del 10,01%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,8%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -829K barili; preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%).