Continua la pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) -, con gli investitori che vedono poco spazio di manovra per la FED dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì, che hanno mostrato un mercato del lavoro forte e quindi rinforzato la visione della FED della necessità di un. A ciò si aggiungono i timori per lee le ripercussioni che queste hanno sulle catene di approvvigionamento globali. Negli scorsi giorni, in una riunione presieduta da Xi Jinping, il Politburo ha promesso di "aderire fermamente alla politica zero-Covid e combattere risolutamente contro qualsiasi parola e atto che distorce, metta in dubbio o neghi le politiche di prevenzione dell'epidemia del nostro paese".Continuano intanto le, anche se riguardano perlopiù società di medie dimensioni.ha comunicato una previsione dei ricavi deludente per il trimestre in corso, indicando un rallentamento della crescita delle vendite.ha aumentato le sue prospettive di vendita per l'intero anno dopo aver battuto le stime dei ricavi trimestrali, beneficiando dell'ha aumentato le sue prospettive di profitto per l'intero anno sullae prodotti per la cura della pelle.Il titolo diè sotto osservazione dopo che CNBC ha riferito chestadel produttore di veicoli elettrici al termine del, mentrestarebbe vendendo 12-13 milioni di azioni per conto di un altro azionista., che accusa una flessione dell'1,35% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 4.056 punti, ritracciando dell'1,63%. Inil(-1,68%); come pure, pesante l'(-1,63%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i(-2,99%),(-1,83%) e(-1,70%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,79%.Crolla, con una flessione del 2,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,51%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,59%.In perdita, che scende del 4,44%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -829K barili; preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%).