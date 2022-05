Asia sotto le vendite. Debole la borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, scontando la performance pesantemente negativa di Wall Street ed il panic selling che ha investito i mercati mondiali.colpisce l'azionario come il mercato delle materie prime e le criptovalute, di riflesso a prospettive economiche non ottimistiche ed allaSeduta debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,35% sul, in linea con la piazza diche chiude in frazionale calo (-0,52%).Bene le borse cinesi, conche guadagna l'1%, mentre fa meglio, che cresce dell'1,23%. Piatta la borsa diche si ferma sulla parità (+0,08%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, pesante la Borsa di(-2,03%), seguita da(-2,29%) e(-1,26%). Meglio(+0,07%) e(+0,26%).Senza direzione(+0,05%); negativo(-1,2%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,25%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,26%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,25%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,82%.