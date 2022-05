Brillano i mercati europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Unicredit

Fineco

Interpump

Saipem

Leonardo

Credem

Alerion Clean Power

Anima Holding

Pharmanutra

Ferragamo

Tod's

Antares Vision

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, che portando avanti il rimbalzo accennato questa mattina, di natura squisitamente tecnica, visto che il sentiment resta pesantemente negativo. L'indice Zew è risultato sopra le attese, così la produzione italiana , contribuendo a dar forza ad un rimbalzo che non ha ragion d'essere a causa della guerra ad Est Europa e dei suoi impatti sulla ripresa economica.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dell'1,00%.Sale lo, attestandosi a +201 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,07%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,60%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,85%, eavanza dell'1,30%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,62%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 25.314 punti.Sale il(+1,4%); sulla stessa linea, positivo il(+1,18%).Tra idi Milano, in evidenza(+9,53%),(+4,18%),(+3,83%) e(+3,66%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -5,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,24%.Tra i(+4,11%),(+3,50%),(+3,48%) e(+3,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.