Europa in rally assieme a Piazza Affari

(Teleborsa) -, portando avanti il rimbalzo accennato questa mattina. Un rimbalzo di natura tecnica, visto che il sentiment resta pesantemente negativo, complice anche il buon esito dell 'indice Zew e della produzione italiana Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,055. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 102,2 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +197 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,01%.avanza dell'1,31%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,63%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,82%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,45%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 25.270 punti.In rialzo il(+1,16%); sulla stessa linea, sale il(+1,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+9,46%),(+5,21%),(+3,66%) e(+3,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,83%.Sensibili perdite per, in calo del 4,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.di Milano,(+4,19%),(+4,11%),(+3,69%) e(+3,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,37%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,46%.